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07.04.2020, 11:18, Разное

Представители МЧС России рекомендовали использовать водку в качестве обеззараживающего средства. По словам экспертов, для этого в ней слишком мало спирта, передает Национальная служба новостей.

Может ли водка защитить от коронавируса?Впрочем, даже чистый спирт непригоден в качестве антисептика. По словам экспертов, он делает кожу сухой, из-за чего образуются микротрещины, в которые может проникнуть коронавирус. В МЧС заключили, что для защиты от инфекции лучше использовать специальные антисептики.

Ранее новосибирский вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что лучшим средством защиты от коронавируса является 65-процентный спирт или водка. Ими нужно дезинфицировать окружающие поверхности. 65-процентный спирт или водка помогут избежать заболевания коронавирусом, если обрабатывать ими поверхности.



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