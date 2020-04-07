 

Пожилой россиянин расстрелял свою дочь и ее семью из ружья

07.04.2020, 11:18, Разное

Пожилой житель Тобольска предпринял попытку жестокой расправы со своей дочерью и ее семьей. Для этого он применил огнестрельное оружие, сообщает РИА “ФАН”.

Мужчина приехал к дому своей дочери на тракторе. Используя технику, он перевернул ее автомобиль, чтобы привлечь внимание женщины. Помимо нее на шум выбежали ее муж и сын. После этого россиянин достал ружье и начал стрелять по людям. Его дочь получила тяжелые ранения в голову и грудь, ее супруг отделался легкими травмами. Стрелка задержала полиция. Мотивы его действий устанавливаются. 



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