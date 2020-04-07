Самоизоляция закончится. Но не для всех

07.04.2020, 11:11, Разное

После карантина нужно строить безбарьерную среду.

Мы сидим в изоляции. Дети привыкают к дистанционному обучению. Рады ли они больше не ходить в школу? И как живут те, кто и так не может туда ходить?

Моя подруга Майя отвечает, что сначала была рада, что больше не нужно вставать рано, идти в школу и сидеть девять уроков в душном помещении. Но, проведя за компьютером целую неделю, поняла, что радоваться было рано.

Майя, десятиклассница:

«Я учусь в 10-м классе на хорошо и отлично. Через год я буду сдавать экзамены, и для меня важен уровень моей подготовки. Но сейчас я понимаю, что с дистанционным обучением получить высокий уровень знаний невозможно. Во-первых, такие программы, как Skype и Zoom, постоянно перегружены. Они работают нормально только на первом уроке и на последнем, когда, наверное, занимаются только старшеклассники. Интернет работает тоже с переменным успехом.

В итоге мне и моим одноклассникам приходится изучать школьную программу самостоятельно. Особенно тяжело с экзаменационными предметами, потому что теперь учителя не делают замечаний и пометок в тетрадях. Дистанционные файлы с исправленными ошибками открываются не всегда. Компьютер устает за 8 часов работы и начинает выключаться. Не знаю, как другие ребята, но я уже хочу вернуться в школу».

Интересно, как же изменилась в связи с карантином жизнь людей с ограниченными возможностями и изменилась ли она вообще? Вот что говорит по поводу этого мой знакомый.

Слава, учитель английского с синдромом ДЦП:

«Жизнь никак не изменилась. Мне 23, и я учу детей английскому языку онлайн. Изменилось лишь то, что стал хуже работать интернет. А так все по-прежнему. Я так же не выхожу на улицу, так же учу детей. Да, год назад в нашем подъезде установили пандус, но спуститься по нему невозможно даже при помощи других людей. Я пробовал. Закончилось плачевно.

У меня есть друг Дима, умный мальчик. Закончил в прошлом году с отличием 9-й класс. Все бы хорошо, но дело в том, что ноги ему заменяет электроколяска. Он с первого класса сидит на домашнем обучении. Он не видел никогда школьную доску и никогда не сидел за партой. А ведь он так хочет учиться в нормальной школе. Но не может, потому что нет доступной среды.

Когда не работает интернет, Дима вынужден догонять программу самостоятельно. Выходит на улицу раз в две недели, когда приезжают его старшие братья и вытаскивают его тяжелую коляску на улицу. В его жизни с приходом карантина тоже ничего не изменилось. А что вообще могло поменяться в жизни особенных людей? Мы продолжаем жить своей обычной жизнью в полной изоляции».

Карантин однажды закончится. Жизнь войдет в привычное русло: вы снова выйдете на улицу, будете учиться и работать. Но для многих людей жизнь — это вечный карантин. Он называется «инвалидная коляска». Для них та жизнь, которой вы живете, — это лишь мечта. Выйти на улицу и передвигаться самостоятельно — сказка.

Вы всего две недели не хотите посидеть дома, вам скучно. Может, оказавшись в такой ситуации, вы все-таки поймете, что значит быть человеком с ограниченными возможностями? У многих из вас есть теперь достаточно времени подумать над этим вопросом. Так, может быть, мы попробуем сделать мир доступным для всех?

Злата Аскерко

специально для «Новой»

ОБ АВТОРЕ

Злате Аскерко шестнадцать. Когда случился теракт в Театральном центре на Дубровке, ее мама Лилия была на шестом месяце беременности. Вместе с мамой Злата пережила захват, освобождение и действие усыпляющего газа, который российские власти применили при штурме. Она родилась с признаками поражения нервной системы, симптомами перенесенной в утробе гипоксии и задержкой развития. В полтора года Злате диагностировали церебральный паралич. Все Златино детство Лилия как львица билась с государством за здоровье дочери. Сейчас они бьются вместе.

Сегодняшнему развитию Златы могут позавидовать взрослые: она занимается верховой ездой, стрельбой из лука, рукопашным боем, лазает на скалодроме, пишет стихи, участвует в конкурсах, олимпиадах, фестивалях. И — ведет в «Новой» колонку о жизни в РФ людей с особенностями.