«Одни только воспоминания»: Ирина Круг почтила память погибшего супруга в день его рождения

07.04.2020, 11:09, Разное

Сегодня, 7 апреля, отечественный исполнитель шансона Михаил Круг мог бы отметить 58-й день рождения. Вдова барда Ирина Круг на странице в Instagram почтила память погибшего более 17 лет назад супруга, отметив, что у неё остались только одни воспоминания.

В 1999 году произошло знакомство автора и исполнителя известной практически каждому песни «Владимирский централ» с официанткой одного из челябинских ресторанов Ириной. Музыкант предложил новой знакомой работу костюмером, а через два года пара заключила официальный брак. В мае 2002 года в семье Михаила и Ирины Круг родился сын Александр, а через месяц шансонье был убит неизвестными в собственном доме.

Вдова исполнителя, которого фанаты называли «королём шансона», одну из недавних публикаций в соцсети посвятила супругу. Пост приурочен ко дню рождения Круга. Певица отметила, что погибший муж навсегда останется в её сердце, но сейчас о нём есть только воспоминания, вызывающие слёзы на глазах.

В комментариях большинство подписчиков признаётся, что до сих пор слушает песни Михаила Круга и благодарны вдове за продолжение его творчества. Некоторые отмечают, что за прошедшие со времени гибели шансонье годы так и не смирились с его смертью, воспринимая его всё таким же живым, искренним, талантливым и невероятно харизматичным.