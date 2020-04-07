Эксперт усомнился в способности США осваивать ресурсы Луны

07.04.2020, 11:08, Новости дня

«Американцы начнут активное освоение Луны не раньше второй половины века», – сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя указ главы США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне.

«Американцы обязательно начнут добычу ресурсов на Луне, но не скоро. Скорее всего, это произойдет во второй половине века. Сейчас они просто тратят бюджетные деньги для привлечения коммерческих компаний к отработке техники, которая для этого пригодна. Ресурсы сами по себе пока не окупаются», – сказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

На Луну, безусловно, надо лететь, отметил эксперт. «Но быстро это не делается, и одного заявления Трампа тут недостаточно. Дело в том, что на программу по освоению Луны необходимо 150 млрд долларов. При этом NASA получает 30 млрд долларов в год, а Роскосмос – 2 млрд долларов. Причем они получают эти деньги не только «на Луну», но и на всю космическую программу. Потому, возможно, активное освоение Луны начнется после 2050 года», – предположил Моисеев.

«Россия, в свою очередь, может противопоставить американцам научную программу «Луна-Глоб»: это именно научная программа, там нет никакого бизнеса и коммерции. Запуск автоматической станции к Луне намечен на 2021 год, но эта дата много раз переносилась. Российская академия наук недовольна постоянными отсрочками», – отметил эксперт.

При этом эксперт счел бесполезным размещение военной базы на Луне. «Любая ракета летит с Луны трое суток, а баллистическая ракета на Земле долетит до цели за 45 минут. Скорость в данном случае – ключевой параметр», – резюмировал Моисеев.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

В документе, в частности, подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.

В ответ на это заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество.

«В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах – все помнят, что из этого вышло», – добавил он.

Напомним, 17 марта Россия запланировала первый пуск на Луну после 45-летней паузы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах РФ и Китая создать на Луне общую базу, первые экипажи к которой планируется отправить уже в 2031 году.