Названы сроки проведения ЕГЭ

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07.04.2020, 11:08, Новости дня

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) отменен не будет, первый экзамен начнется 8 июня, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Единый государственный экзамен отменен не будет. Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения единого государственного экзамена, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня», – передает РИА «Новости» слова Кравцова.

Он добавил, что Минпросвещения рассматривает вопрос продления учебного года до 8 июня для учащихся 11-х классов.

«Сейчас рассматривается вопрос для одиннадцатиклассников, тех, кто будет сдавать единый государственный экзамен, – продление учебного года до 8 июня и затем сдача единого государственного экзамена», – сказал Кравцов.

В понедельник проект нового расписания Единого госэкзамена, который начинается с 8 июня, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, 8 июня пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.



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