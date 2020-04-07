 

Саудиты поставили РФ ультиматум по нефти

07.04.2020, 11:08, Новости дня

Причиной затруднений в переговорах по сокращению добычи нефти стал ультиматум, выдвинутый Саудовской Аравией: сторона захотела, чтобы РФ сократила добычу больше всех, сообщают знакомые с ситуацией источники.

Саудиты потребовали, чтобы РФ в одиночку убрала с рынка 1,5 млн баррелей, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом стороны подтверждают необходимость сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки, но не могут определиться, как распределить весь этот объем на участников мирового рынка нефти.

По версии Эр-Рияда, его квота уменьшится на 3 млн баррелей, у ОАЭ, Ирака и РФ – на 1,5 млн, однако считать предлагается от текущих уровней, то есть уже после того, как страны резко нарастили добычу.

Например, Саудовская Аравия подняла добычу с 9,8 млн баррелей до 12,3 млн. Это означает, что сокращение относительно марта составит только 0,5 млн баррелей. У ОАЭ добыча выросла на 1 млн баррелей, у Ирана – на 200 тыс.

Россия же не увеличивала добычу в апреле, сохранив ее на уровне 11,2 млн, потому Москва настаивает, чтобы квоты применялись к среднему объему за квартал.

Ранее во вторник нефть подорожала в надежде на новое соглашение ОПЕК+.

Напомним, США отказались вести переговоры с Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти, призвав Москву и Эр-Рияд договориться об этом друг с другом.

При этом американский лидер Дональд Трамп не исключил введения пошлин на нефть из РФ и Саудовской Аравии. После этого эксперты спрогнозировали новый обвал цен на нефть по причине неготовности американских нефтяников снижать уровень добычи.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о предложении, которое РФ сделала США по нефти.



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