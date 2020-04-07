Коронавирус обнаружен у двух младенцев в Подмосковье

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07.04.2020, 11:06, Новости дня

В Московской области за последние сутки выявлено 67 случаев заражения коронавирусом нового типа. Инфекция была диагностирована в том числе у двух младенцев, сообщил оперштаб региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Подмосковье зафиксировано 67 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них: 25 человек – от 39 до 64 лет, 23 человека – от 22 до 39 лет, 16 человек – от 65 до 88 лет. И еще трое детей, в том числе двое младенцев», – сообщил оперштаб в Telegram.

По последним данным, в Московской области зафиксировано 454 случая заболевания коронавирусом, 11 человек скончались, 50 человек выздоровели.

Напомним, в РФ за сутки подтверждено 1 тыс. 154 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 7 тыс. 497 человек. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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