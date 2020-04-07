Законопроект об упрощении получения гражданства РФ внесен в Госдуму
07.04.2020, 10:53, Новости дня
В Госдуму внесен законопроект, который позволит иностранцам подавать заявление на вступление в российское гражданство, не отказываясь при этом от имеющегося.
Текст законопроекта опубликован в электронной базе Госдумы.
Согласно действующему законодательству, одним из условий приобретения российского гражданства является обращение в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося гражданства.
«С учетом действующего уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства законопроектом предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства», – говорится в пояснительной записке.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется экзамен для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Газета ВЗГЛЯД писала, что благодаря этим послаблениям число жителей республик бывшего СССР, получивших российское гражданство, может увеличиться на несколько миллионов человек.
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