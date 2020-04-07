 

Названы самые популярные в России в период самоизоляции мультфильмы

07.04.2020, 10:53, Разное

Пресс-служба отечественной киностудии «Союзмультфильм» обнародовала данные о самых популярных в РФ в период самоизоляции из-за коронавируса мультипликационных фильмах. По количеству набранных просмотров на канале компании на видеохостинге YouTube первое место занимает «Простоквашино».
В недавнем обращении к россиянам президент государства объявил о продлении «нерабочего периода» до конца апреля текущего года. Гражданам рекомендован режим самоизоляции, в связи с чем большую часть времени людям приходится проводить дома в кругу семьи. Жители пытаются разнообразить времяпровождение за просмотром любимых кино- или мультфильмов.

По информации «Союзмультфильма», за прошедшие две недели время просмотров на канале студии в YouTube превышает 4 миллиона часов. Наибольшей популярностью среди зрителей пользуются такие мультфильмы как «Простоквашино» (5 млн просмотров) и «Оранжевая корова» (свыше 2 млн).

Кроме весёлой истории о дяде Фёдоре и коте Матроскине большим спросом пользуется также серия советских мультфильмов о волке и зайце «Ну, погоди!». Вошли в список популярных анимационная картина «Даша и людоед» и «Хочу жить в зоопарке».



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