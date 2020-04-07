Минпросвещения запустило платформу для дистанционного обучения

07.04.2020, 10:53, Новости дня

Министерство просвещения запускает платформу «Онлайн-образование», которая поможет учителям в организации дистанционного обучения, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что родители школьников говорят о необходимости иметь доступ к учебникам, которые вошли в федеральный перечень учебников.

«Сегодня я представляю платформу «Онлайн-образование», она уже размещена в интернете. Здесь все разбито по дидактическим единицам. Имеются выдержки из учебников, которые можно изучить и ознакомиться с содержанием с учетом федерального перечня учебников», – передает РИА «Новости» слова Кравцова на онлайн-конференции на тему «Обеспечение возможности обучения на дому с использованием дистанционных технологий».

Он добавил, что министерство договорилось с рядом телевизионных каналов, и там, где нет высокоскоростного интернета, эта платформа тоже поможет учиться. Он отметил, что ресурсы платформы можно закачать и сохранить в компьютерах школьников и учителей.

По его словам, главное – дать школьникам возможность учиться по той программе, которую они должны сейчас проходить.

«Мы составили расписание совместно с каналами, поэтому ресурс охватывает как тех, кто имеет широкополосный интернет, так и тех, у кого нет такого доступа. Платформа охватывает всех, это комплексный продукт, который позволит решить многие проблемы», – сказал Кравцов.

Он добавил, что школьники из-за ситуации с коронавирусом смогут сдавать всероссийские проверочные работы из дома.

«Что касается ВПР, школам дана возможность проводить работы дома в том режиме, в котором удобно школьникам. Об изменениях мы сообщим», – сказал Кравцов.