 

США: Россия получила право на чемпионат мира по футболу за взятки

07.04.2020, 10:51, Новости дня

В понедельник американская федеральная прокуратура впервые обвинила бывших футбольных функционеров из нескольких стран в получении взяток от России и Катара. Эти страны добивались и получили право проведения чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах.

Согласно обвинительному заключению, бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер получил от России пять миллионов долларов через сеть подставных компаний. Часть этих средств выплатили американские фирмы, представлявшие интересы России во время подготовки к чемпионату мира. Бывший член исполнительного комитета ФИФА от Гватемалы Рафаэль Сальгеро обвиняется в получении миллиона долларов за голосование за предоставление России права проведения чемпионата. Аргентинцу Хулио Грондоне, парагвайцу Николасу Леосу и бразильцу Рикардо Тейшейре предъявлены обвинения в получении взяток от Катара.

Процессу голосования в 2010 году, в результате которого Россия и Катар получили право на проведение чемпионатов мира по футболу сопутствовала серия скандалов и расследований. Россия одержала тогда верх в состязании с Англией, Нидерландами-Бельгией и Испанией-Португалией, которые намеревались проводить чемпионаты совместно. Катар взял верх над Соединенными Штатами. Эти результаты сразу же вызвали подозрения. Больше половины участников голосований, в том числе президент ФИФА Йозеф Блаттер, стали объектами различных обвинений. Блаттер впоследствии был отстранен от должности президента после расследования, проведенного комитетом ФИФА по этическим вопросам.

Нынешние официальные обвинения – первые, в которых утверждается, что Россия и Катар получили право проведения чемпионатов мира по футболу, подкупив чиновников ФИФА.

  • Радио «Свобода»

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