Только хорошие новости: Анна Курникова и Энрике Иглесиас продолжают знакомить подписчиков с младшей дочерью Машей

07.04.2020, 10:51, Разное

Анне Курниковой и Энрике Иглесиасу на карантине точно некогда скучать: покоя им не дают близнецы, 2-летние Люси и Николас, и двухмесячная дочка Маша. До некоторых пор родители скрывали малышку от посторонних глаз, но в минувшее воскресенье у нее случился дебют – в Instagram-аккаунте ее папы. И сразу с зажигательным танцем! Сегодня же подросшую девочку показала ее мама. Подписчики сошлись во мнении, что Маша – копия Энрике.

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями 30 января этого года, хотя объявили они об этом лишь в канун Дня святого Валентина – 13 февраля. СМИ получили официальное подтверждение беременности Анны Курниковой незадолго до родов, в конце января. Пара была замечена на своей небольшой яхте у берегов Майами – компанию им составил только любимый пес Макс, а близнецы – Люси и Николас – остались дома с няней. Первым кадры опубликовал испанский HOLA!. На них Анна была уже на последних месяцах беременности. Так вышло, что публикация кадров в журнале совпала с реальной датой рождения девочки. Спустя несколько недель Энрике дал первое интервью о новорожденной дочери. В том числе он сказал:

Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я имею в виду, я бы не променял это ни на что на свете.

Энрике Иглесиас с дочкой Машей Энрике Иглесиас и Анна Курникова с дочкой МашейРусская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором Анна сыграла главную роль. И с тех самых пор они не расставались. 16 декабря 2017 года влюбленные стали родителями – у пары родились сын Николас и дочь Люси. На концерте в Будапеште в марте 2018-го певец впервые рассказал о малышах, признавшись им в любви:

Я стал отцом приблизительно 12 недель назад и хочу сказать вам о двух вещах: любите своих детей! Я своих люблю безумно! На самом деле о трех вещах: я люблю свою девушку и люблю вас, черт побери, за то, что вы были здесь сегодня вечером!

Доподлинно неизвестно, состоят ли Анна и Энрике в официальных отношениях – за много лет романа на безымянном пальце Анны блестели разные кольца, очень похожие на обручальные. Но в октябре 2018 года в разговоре с журналистами Иглесиас назвал Курникову уже не девушкой, а женой.