Стоимость нового прочного смартфона Samsung «перевалила» за $1000

07.04.2020, 10:51, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung выпустит новый защищенный смартфон, который получит максимальную прочность.

Вместе с тем эксперты обозначили в качестве основного недостатка цену в размере 1,1 тысячи долларов. Напомним, еще с осени продается аппарат XCover FieldPro, оснащенный 5,1-дюймовым экраном. Новинка имеет мощный восьмиядерный процессор Exynos 9810, а также 4 гигабайта оперативной памяти. Размер постоянной памяти равен 64 гигабайта.

Несмотря на то, что смартфон не имеет флагманских характеристик, однако наличие сверхпрочного корпуса позволит привлечь внимание к аппарату. Уже с 14 апреля новая модель будет доступна по предварительным заказам. Вместе с тем продажи будут осуществляться единственной компанией в США.