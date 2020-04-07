 

Стоимость нового прочного смартфона Samsung «перевалила» за $1000

07.04.2020, 10:51, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung выпустит новый защищенный смартфон, который получит максимальную прочность.

Вместе с тем эксперты обозначили в качестве основного недостатка цену в размере 1,1 тысячи долларов. Напомним, еще с осени продается аппарат XCover FieldPro, оснащенный 5,1-дюймовым экраном. Новинка имеет мощный восьмиядерный процессор Exynos 9810, а также 4 гигабайта оперативной памяти. Размер постоянной памяти равен 64 гигабайта.

Несмотря на то, что смартфон не имеет флагманских характеристик, однако наличие сверхпрочного корпуса позволит привлечь внимание к аппарату. Уже с 14 апреля новая модель будет доступна по предварительным заказам. Вместе с тем продажи будут осуществляться единственной компанией в США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / “Наши пока не поняли, а украинцы уже поняли”. Лоза призвал РФ брать пример с Украины на “Евровидении 2020”

13.02 / Индия начала разработку новых снарядов для танков Т-90С

11.02 / Минтранс: убытки авиакомпаний от запрета полетов в Китай составили 1,6 млрд рублей

16.03 / ОП предоставит максимальный доступ наблюдателей при голосовании по поправкам к Конституции

25.03 / Власти Азербайджана объявили следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

28.03 / В Москве умер пятый зараженный коронавирусом

17.02 / Стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Menlo

06.04 / Мурашко поддержал версию о естественном происхождении коронавируса

03.02 / Президент Эрдоган: Турция не признаёт аннексии Крыма Россией

19.03 / Отделения переливания крови почти опустели из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска