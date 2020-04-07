 

Частота обновления экрана смартфона iQOO Neo 3 составит 120 Гц

07.04.2020, 10:51, Новости дня

Китайская компания Vivo готовит к выпуску новый смартфон Vivo iQOO Neo 3, особенностью которого станет топовый процессор Snapdragon 865.

Вместе с тем теперь появились свежие скриншоты, которые рассекречивают некоторые характеристики устройства. В частности, новинка получит продвинутый дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц. Также известно, что модель оснащена 6-8 гигабайтами оперативной памяти в разных версиях, а размер постоянной памяти достигает 128-256 гигабайт.

Новая модель получит фирменную оболочку, основанную на свежей версии операционной системы Android 10. Основная камера имеет главный датчик 48 мегапикселей. Предполагается, что гаджет получит поддержку работы в сетях пятого поколения.



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