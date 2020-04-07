 

МИД РФ предлагает россиянам, которые не смогли вылететь из Нью-Йорка, пожить в семьях соотечественников

07.04.2020, 10:50, Новости дня

Посольство РФ в США предлагает разместить россиян, которые из-за отмены рейсов на фоне коронавирусной пандемии не смогли вылететь из Нью-Йорка в Москву, согласиться пожить у соотечественников. 

“В условиях жесткой нехватки средств мы продолжаем финансировать проживание в гостинице недалеко от Нью-Йорка 47 граждан. Однако уже завтра будем вынуждены просить их согласиться на размещение в семьях соотечественников, которые любезно согласились предоставить для нуждающихся свое жилище”, – написал в фейсбуке глава российской дипмиссии Анатолий Антонов.

Посольство просит всех планирующих уехать из США зарегистрироваться в соответствующем разделе на портале “Госуслуги”. По словам Антонова, пока это сделали “лишь немногие, что явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета”.

“Настоятельно призываем тех российских граждан в США, кто этого еще не сделал, пройти необходимую процедуру. Это является непременным условием возвращения в Россию, равно как и наличие билетов или готовность их приобрести”, – отметил посол.

Россия в конце прошлой недели объявила о прекращении всех международных авиарейсов – несмотря на то, что за рубежом остались около 30 тысяч россиян, нуждающихся в эвакуации. Из Нью-Йорка не смогли вылететь около 50 россиян. Посольство поселило их в отеле около аэропорта.

Через два дня после отмены авиасообщения, 6 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что в этот же вечер рейсы для оставшихся за границей граждан России возобновят. Чтобы попасть на такой рейс, нужно зарегистрироваться на сайте стопкоронавирус.рф (официальный ресурс российского правительства по вопросам, связанным с COVID-19) и “следовать указаниям МИДа”.

Настоящее Время уже рассказывало о застрявших в Индии, Таиланде, Греции и Панаме, на Филиппинах и в Перу, а также в других точках мира. Десятки тысяч россиян все еще находятся в зарубежных странах, среди которых государства с низким уровнем медицины и высоким уровнем полицейского произвола – например, такие как Гватемала.

 



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