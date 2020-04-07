Российские медики придумали схему лечения при тяжелой форме коронавируса

07.04.2020, 10:49, Новости дня

Лечение основано на применении препарата «Даларгин».

В России создали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний с дыхательной недостаточностью Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Лечение базируется на использовании препарата «Даларгин». В ближайшее время стартуют клинические исследования.

«Даларгин» зарегистрирован в России как средство для заживления трофических язв и защиты тканей и органов — легких, печени, поджелудочной железы.

Исследования на животных показали, что использование «Даларгина» увеличило выживаемость от 70% до 100% в зависимости от схемы введения препарата.

«С учетом хорошей переносимости и безопасности препарата »Даларгин«, доказанных в регистрационных исследованиях, сегодня Федеральное медико-биологическое агентство начинает проведение клинических исследований »Даларгина« при тяжелых коронавирусных пневмониях, сопровождающихся дыхательной недостаточностью с риском развития острого респираторного дистресс-синдрома», — заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Вероника Скворцова

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