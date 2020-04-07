Чрезвычайная «федерализация»: поменяет ли коронавирус полномочия регионов

07.04.2020, 10:49, Новости дня

Руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко – о новом статусе российских территорий

Сделанное президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе заявление о том, что регионы сами определят набор мер для борьбы с коронавирусом, породило информационную волну среди политологов под названием «федерализация». Но если это и федерализация, то чрезвычайная, а значит и краткосрочная, нерегулярная, не отменяющая общий тренд на сверхцентрализацию.

Российские регионы разнообразны по составу и количеству населения, а также социально-экономическим укладам. И даже по климатическим условиям они различаются существенно. Мера по наделению регионалов полномочиями самим решать, как бороться с коронавирусом выглядит логичной. Однако, в своем выступлении президент фактически дал понять, что все меры региональных властей нужно согласовать с представителями президента в федеральных округах. Именно они, а не губернаторы, становятся координаторами происходящих процессов. Думается, алгоритм здесь такой: региональные власти вносят предложения, а решения принимают в полпредствах и центре.

Тем не менее, даже формальное наделение регионов полномочиями по борьбе с пандемией оцениваю позитивно. Даже несмотря на многочисленные перегибы региональных властей. Характерно, что центр, устами премьера Мишустина, уже вынужден был одернуть некоторые регионы, додумавшиеся перекрывать границы своих субъектов федерации. Такой прецедент явно не вписывается в общую логику государственного управления и чреват сепаратизмом.

Руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко

Распространение пандемии – это чрезвычайная ситуация, которая неминуемо высвечивает ошибки властей. Сейчас неуместно иронизировать. Оценивать систему надо не по ошибкам, а по ее умению их оперативно исправлять. Тем не менее, все эти жесткие и штрафные меры властей в рамках соблюдения режима самоизоляции выявили неприятную тенденцию. Анализ реакции граждан в соцсетях на штрафные меры со стороны ГИБДД и других ведомств позволяет сделать вывод: коронавирус поляризирует общество. На тех кто:

а) хочет жить по закону и нормам права;

б) готов выполнять любые приказы властей (например, сотрудника ГИБДД), вне зависимости от наличия/отсутствия правовой основы.

Понятно, что режим самоизоляции необходим. Но что делать с теми, кто не может не выходить из дома в силу различных причин. И вот тут как раз и возникает дихотомия «граждан» и «подданных». Граждане требует введения чрезвычайных ситуаций и соответствующей ответственности государства. А «подданные» опираются на вербальные заявления региональных чиновников и предпочитают не связываться с властями. Так, в Башкирии на прошлой неделе ГИБДД составляла протоколы на автомобилистов за нарушение режима самоизоляции. На каком юридическом основании это делалось? Очевидно, что таких оснований нет. Однако протоколы выписывались.

Сейчас установки регионалов (в том числе и в Башкирии) уже были откорректированы. Но этот пример показывает (как и перекрытые границы между субъектами федерации): творчество регионалов нуждается в координации и корректировки. Федерализация чрезвычайной быть не может.

Открытым остается вопрос: будут ли проявления федерализации в посткоронавирусную эпоху? Получат ли регионы дополнительные полномочия? В условиях сверхцентрализации это возможно, но маловероятно.