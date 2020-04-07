 

В Украине на данный момент можно проводить около 30 тыс. тестирований методом ПЦР в сутки

07.04.2020, 10:45, Новости дня

В Украине на данный момент можно проводить около 30 тыс. тестирований методом ПЦР в сутки. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По его словам, есть возможность расширить число тестирований до 80 тыс. в неделю. На данный момент в лабораториях Украины ежедневно тестируются около 1,5 тыс. образцов.

Ляшко отметил, что пока алгоритм тестирования такой: если есть симптомы, похожие на COVID-19, нужно позвонить семейному врачу. Он принимает решение и в случае необходимости направляет мобильную бригаду, которая берет образцы.

Если нет семейного врача, нужно звонить по телефону 103.

Главный санврач подчеркнул, что в случае отказа в проведении тестирования нужно позвонить на горячую линию Минздрава по номеру: 0 800 505 201.

“Сегодня мы можем тестировать все случаи подозрений, а также тестируем каждый случай пневмонии”, – добавил Ляшко. 

По состоянию на утро 7 апреля в Украине подтверждено 1462 случая заболевания COVID-19, 45 человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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