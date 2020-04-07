Среди вновь выявленных случаев коронавируса в Украине – девять детей и 32 медика

07.04.2020, 10:45, Новости дня

В числе 143 новых выявленных за сутки случаев COVID-19 – девять детей и 32 медицинских работника. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По его словам, из этих 143 человек госпитализированы 35 человек – из них девять детей и один медик.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены семь человек – они в критическом состоянии.

Все погибшие от COVID-19 были в возрасте от 42 до 72 лет, у всех были сопутствующие заболевания.

Показатель летальности от коронавирусной болезни в Украине – 3,1%, добавил Ляшко.

По состоянию на утро 7 апреля в Украине подтверждено 1462 случая заболевания COVID-19, 45 человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,34 млн человек, из них более 284 тыс. выздоровели, а 74 816 умерли. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США, Испании и Италии, летальных исходов – в Италии, Испании и США.