В Венгрии в ДТП попал автобус с эвакуированными украинцами. Два человека в тяжелом состоянии

07.04.2020, 10:45, Новости дня

В Венгрии на 75 км международной трассы М3, вблизи Будапешта, произошло ДТП, в котором пострадали украинцы, эвакуировавшиеся на родину. Об этом 7 апреля сообщил в Facebook заместитель председателя Закарпатской облгосадминистрации Игорь Шинкарюк.

По информации чиновника, автобус перевозил украинцев к пункту пропуска “Тиса”.

“По полученным оперативным данным, в транспортном средстве находилось восемь человек. Двое граждан в тяжелом состоянии, шесть – в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице”, – написал он.

На 75 кілометрі автомагістралі М3 біля м.Будапешт сталося ДТП за участю автобусу, який транспортував громадян України до… Posted by Shynkariuk Igor on Esmaspäev, 6. aprill 2020

Из-за эпидемии коронавируса Украина с 7 апреля временно закрыла 115 пунктов пропуска на границе с другими странами. “Тиса” является одним из 19 пунктов, которые продолжают работать.

23 марта МИД Украины призвал граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней. Страна прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендовал соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.

По состоянию на конец марта с начала вспышки коронавируса в Украину из-за границы вернулось почти 130 тыс. граждан. В Госпогранслужбе прогнозируют, что перед Пасхой домой могут приехать еще около 200 тыс. украинцев.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что “приезжие из-за рубежа – единственный источник коронавируса”, в связи с чем инициировал закрытие пассажирского сообщения через границу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,34 млн, из них более 285 тыс. выздоровели, 74 834 умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 9.30 7 апреля, подтверждено 1462 случая COVID-19, 45 пациентов скончались, 28 вылечились.