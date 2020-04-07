 

Ложная тревога: воспитаннки Пермского суворовского училища здоровы

07.04.2020, 10:42, Новости дня

Результаты тестов на коронавирус у воспитанников и преподавателей Пермского суворовского училища отрицательные. Тревогу забили 3 апреля после того, как у одного из сотрудников появились признаки коронавирусной инфекции.

Как информируют "Вести Пермь", в настоящее время заболевший находится в больнице. Училище закрыли и перевели в режим обсервации. Ученики, где вел занятия преподаватель, отправлены на двухнедельный карантин. Остальные воспитанники училища занимаются из своих спальных корпусов дистанционно.

По данным на 7 апреля число выздоровевших от коронавируса в Прикамье увеличилось до пяти. Из работающего отделения краевой инфекционной больницы выписали еще двух пациентов. Самочувствие переболевших — удовлетворительное. Общее число выявленных заболеваний в Прикамье — 21, 2 человека умерло, пять – выздоровело. В специализированных медучреждениях сейчас проходит лечение 44 человека.

Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе начало призывной кампании сдвигается. Дата начала призыва назначена на 13 апреля. По словам военного комиссара Анатолия Мочалкина, призывные комиссии начнут работу после решения штаба Центрального военного округа и будут проводить медосмотры и профотбор призывников, соблюдая все меры безопасности. Также переносятся и сроки отправки новобранцев в войска. Ориентировочная дата – 20 мая.

Текст:

ГТРК "Пермь"



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