Сервис Quibi хочет стать “новым Netflix” для смартфонов

07.04.2020, 10:42, Новости дня

Одним многообещающим видеосервисом стало больше. Запустился проект Quibi, его ждали, говорили, что он радикально изменит видеопотребление, и что это чуть ли не новый Netflix. Суть Quibi, что это не классический интернет-кинотеатр, где могут быть шоу собственного производства и программа от партнеров, в Quibi есть только уникальный оригинальный контент, причем исключительно короткометражки, не больше десяти минут.

Основатель Quibi, голливудский магнат Джеффри Катценберг, основатель студии DreamWorks, между прочим. А техдиректор – очень известная в ИТ-индустрии Мег Уитмен, бывшая руководитель eBay и Hewlett Packard. В интервью создатели говорили, что метят в молодую аудиторию, которая привыкла потреблять контент быстро и не будет смотреть шесть сезонов сериала по двадцать часовых серий каждый. Часть механик позаимствовали из соцсетей, например, если пользователь зашел на страницу шоу, но не нажимает кнопку Play, через несколько секунд первая серия запускается автоматически, то есть никто не даст по часу выбирать какой-же фильм посмотреть.

Еще одна особенность – двойная ориентация экрана, возможность смотреть сериалы как вертикально, так и горизонтально. Для этого проект монтируется в двух версиях, телефон во время просмотра получает обе видеодорожки, а приложение автоматически между ними переключается, если устройство перевернули. Что еще важно, Quibi – это приложение только для смартфонов, нет версий для планшетов, нет сайта и приложений для ТВ. Зато есть инвестиции в контент. Ставку, как уже было сказано, сделали на молодую аудиторию, в проектах снялись популярные у американских подростков Лиам Хемсворт, Софи Тернер и звезды близкие к поколению постарше, например Дженнифер Лопес. Жанры от комедии до драмы и фильмов ужасов. Обещают, что над одним из проектов уже работает Стивен Спилберг, часть шоу будут интерактивными, будут задействованы функции телефонов, в частности GPS и часы.

Впрочем, критики приняли сервис довольно прохладно, например колумнистка Washington Post пишет, что шоу Quibi очень простые и не запоминаются, а значит не будут вызывать интерес у массовой аудитории, как например проекты, типа “Карточного домика” на Netflix, а еще издание отмечает, что сам по себе формат, крайне интересен и странно, что его не взяли на вооружение такие гиганты как YouTube и Facebook. Впрочем, им по сути ничто не мешает и сейчас адаптировать прием Quibi, и, как раз в этом случае, как себя будет вести сервис, в который вложили 2 млрд долларов, большой вопрос. Особенно учитывая момент запуска, потребление сериалов вроде как растет, но почти вся аудитория сидит по домам и предпочитает смотреть видео на большом экране.

Не все очевидно в нынешних условиях и с рынком музыкального стриминга. Там по итогам года перестановки в первой тройке. Apple со своей Apple Music вышла на вторую позицию и теперь уступает исключительно сервису Spotify. Такие данные приводит компания Counterpoint Research, впрочем, Spotify все равно пока далеко впереди. При этом в целом за прошлый год рынок вырос на треть, но на карантине говорят аналитики слушать музыку и подкасты стали меньше. Российские сервисы это прямо не подтверждают, но и не спорят. В “Яндексе” нам осторожно сказали, что их аудитория слушает музыку как раньше, примерно полтора часа в день. В сервисе Boom, который принадлежит Mail.ru, цифр не назвали, но похоже опасаются снижения показателей, в том числе потому, что из-за перехода на удаленку исчезли такие сценарии, как например “прослушивание в дороге”.

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Вести.Hi-tech