 

Обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan вышел на заключительные тесты

07.04.2020, 10:35, Новости дня

В Сети появились фотографии обновленного кроссовера Volkswagen Tiguan, который завершает этап финальных тестов.

В частности, отличить новое поколение автомобиля от предшественника достаточно легко по светодиодной головной оптике. Кроме того, ранее специалисты выразили мнение, что дизайн интерьера останется на прежнем уровне и никаких радикальных отличий не произойдет. Вместе с тем Volkswagen Tiguan все же сможет похвастаться мультимедийной системой и улучшенными опциями безопасности.

Что касается технической части кроссовера, то автомобиль имеет гибридную установку, которая состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя с электрическим агрегатом. Пока точные сроки выхода модели не раскрываются, тогда как на дату премьеры может повлиять ситуация с коронавирусом.



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