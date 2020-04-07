Пикап Hyundai Santa Cruz показали на финальных тестах

07.04.2020, 10:35, Новости дня

Южнокорейский автомобильный гигант Hyundai в настоящее время проводит тестовые заезды обновленной версии пикапа.

Известно, что заезды автомобиля осуществляются на индийских дорогах, тогда как именно здесь в дальнейшем и будут продолжены продажи автомобилей. Напомним, концепт впервые продемонстрировали в начале 2015 года, тогда как новая версия получит ряд радикальных отличий. Эксперты уличили новый пикап Santa Cruz в дублировании стилистических особенностей от кроссовера Hyundai Tucson 2021.

В частности, новинка обладает увеличенной решеткой радиатора, а также модернизированными боковыми зеркалами. Предполагается, что серийный экземпляр получит 2,5-литровый мотор, а также 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.