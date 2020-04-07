 

Пикап Hyundai Santa Cruz показали на финальных тестах

07.04.2020, 10:35, Новости дня

Южнокорейский автомобильный гигант  Hyundai в настоящее время проводит тестовые заезды обновленной версии пикапа.

Известно, что заезды автомобиля осуществляются на индийских дорогах, тогда как именно здесь в дальнейшем и будут продолжены продажи автомобилей. Напомним, концепт впервые продемонстрировали в начале 2015 года, тогда как новая версия получит ряд радикальных отличий. Эксперты уличили новый пикап Santa Cruz в дублировании стилистических особенностей от кроссовера Hyundai Tucson 2021.

В частности, новинка обладает увеличенной решеткой радиатора, а также модернизированными боковыми зеркалами. Предполагается, что серийный экземпляр получит 2,5-литровый мотор, а также 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Ургант посмеялся над напавшей на таксиста фитнес-тренером

04.03 / Новые смартфоны Huawei начали получать обновление ОС Android 10

21.03 / Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

23.03 / Еще три самолета ВКС прибыли в Италию

17.02 / Столкновение с бензовозом: погибли пять человек

05.03 / Пионтковский: На 100% уверен, что Байден получит номинацию от демократов, и на 99% – что он победит Трампа

05.04 / В УЕФА отрицают слова Чеферина о завершении сезона Лиги чемпионов к августу

30.03 / Лавров и Помпео провели переговоры сразу после Путина и Трампа

24.03 / Росстат отметил снижение безработицы в России

13.02 / Посол РФ оценил ход переговоров с Токио

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска