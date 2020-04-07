Фитнес-браслеты Mi Band 4 и Mi Band 3 получили обновление от Xiaomi

07.04.2020, 10:35, Новости дня

Китайский бренд Xiaomi обновил свои фитнес-браслеты Mi Band 4 и Mi Band.

Данный производитель достаточно внимательно относится к обновлению выпущенных устройств, что в очередной раз подтвердилось выход усовершенствованной прошивки. Новый файл обновления имеет название V1.0.9.42. Представители компании указали, что прошивка позволяет избавиться от мелких ошибок в работе и системных багов. Также теперь станет возможным при помощи браслета разблокировать ноутбуки, работающие на системе Windows.

Еще совсем недавно подобный механизм был реализован лишь в сторонних программах, однако теперь фирменная оболочка предусмотрела собственную функцию. Остальные преимущества станет возможным опробовать самостоятельно.