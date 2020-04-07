 

Врач рассказала, как обезопасить пожилых людей в условиях карантина

07.04.2020, 10:30, Разное

Специалист по работе с пожилыми людьми рассказала, как можно помочь пенсионерам с безопасным обустройством жизни на карантине, введенном в целях борьбы с пандемией коронавируса. В первую очередь необходимо приобрести продукты, лекарства и витамины.
По словам замдиректора по гериатрической работе Российского геронтологического научно-клинического центра Надежды Рунихиной, пожилые люди нуждаются в организации условий для длительного пребывания в одном помещении. Поэтому необходимо озаботиться приобретением продуктов питания, обогащенных кальцием и витамином D, которых хватило бы на две недели или даже месяц.

Кроме того, требуется соблюдать правила личной гигиены, если помощник проживает вместе с пожилым человеком, отметила Надежда Рунихина. При отдельном проживании необходимо придерживаться «эпидемиологического карантина», заключающегося в отказе от объятий и соблюдении полутораметровой дистанции, также медик советует использовать резиновые перчатки.

Для возможной экстренной помощи с пожилыми людьми надо поддерживать связь и убедить их проявлять активность, например, передвигаться по квартире. С пола и ковров рекомендовано убрать предметы, которые в случае падения пенсионера могут нанести ему тяжкие увечья.



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