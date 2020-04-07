 

Косачев пообещал ответ РФ на указ Трампа об освоении ресурсов Луны

07.04.2020, 10:30, Новости дня

Россия не прогнется и ответит на указ президента США Дональда Трампа о присвоении права на добычу космических ресурсов, сообщил международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Пока весь мир борется с коронавирусом на Земле, Трамп своим указом пытается захватить космос. Это не шутка. Во вчерашнем указе Трампа утверждается, что и Луна, и другие небесные тела не являются всеобщим достоянием (что до сих пор было предметом глобальных договоренностей, сертифицированных ООН) и что у американцев отныне есть эксклюзивные права на их освоение в соответствии с «применимым (читай – американским) законодательством», – написал Косачев в Facebook.

Сенатор подчеркнул, что остальным, видимо, нужно «стоять, молчать, бояться». Косачев полагает, что дело даже не в том, что тезис об «исключительности» американской нации не просто вскружил, но явно сдвинул многие мозги в Вашингтоне. 

«Проблема в том, что этот тезис никогда не оспаривался лояльными трансатлантическими союзниками США, до сих пор предпочитавшими действовать исходя из принципа «чего изволите?», – добавил он.

Косачев уверен, что РФ молчать не станет, за указом Трампа последуют ответные действия.

«Мы – не закостенели и мы точно не промолчим. Не имеем права прогнуться. Да и воспитание у нас другое, не прогибались и раньше», – отметил сенатор.

По его словам, это не конец истории, «ведь вне всякого сомнения большинство человечества – по эту, нашу общую, а не по обратную сторону Луны, куда нас запихивает из последних сил неолиберальная часть мира с извращенным от мании величия сознанием». 

 

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал исполнительный указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. 



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