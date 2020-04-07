Старшая версия Redmi K30 Pro Zoom Edition поступила в продажу

07.04.2020, 10:30, Разное

Накануне на китайском рынке стартовали реализации старшей версии смартфона Redmi K30 Pro Zoom Edition. Девайс оснащен 12 Гб ОЗУ и 512 Гб постоянной памяти. Цена данной модификации – чуть более 630 долларов.

Практически сразу после начала реализаций производители из Redmi заявили, что дебютная партия была распродана за минуту, при этом, прибыль составила почти 15 миллионов долларов. Стандартная модификация с 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти стоит около 425 долларов. Флагманский девайс оснащен практически безрамочным дисплеем Samsung AMOLED E3.

Основная камера получила датчики на 64+20+13+8 Мп, при этом, телефотокамера имеет систему оптической стабилизации. Что касается Redmi K30 Pro Zoom, то гаджет имеет поддержку 3-кратного оптического и 30-кратного гибридного зумов.