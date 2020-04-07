Как армейский сухпаек завоевал любовь россиян

07.04.2020, 10:10, Разное

Хороший солдат – сытый солдат. Казалось бы, очевидная аксиома, но так уже получилось, что проблемы с питанием в нашей армии в разные исторические периоды возникали то и дело.

Вопиющий случай произошел в начале 90-х на Тихоокеанском флоте – от голода умерли четверо новобранцев. А там, где питание вне зависимости от политических катаклизмов смогли более-менее наладить, рацион был крайне скудный: несколько видов каши, чай и галеты. Многие до сих пор считают, что в российской армии питаются разве что кашей с тушенкой.

Реальность сильно отличается от избитых стереотипов. Скудные сухпайки остались в далеком прошлом, им на смену перешли индивидуальные рационы питания (ИРП). Продуктовый набор современного российского солдата поражает разнообразием.

Ассортимент продуктов для ИРП – как для богатого стола. Тут и гуляш, и тефтели, и рис с курицей и овощами, готовые мясные вторые блюда и многое другое. На каждый из трех приемов пищи приходится семь наборов, всего 21 вариант. Это в семь раз больше, чем в советские годы.

Продукция для ИРП упаковывается в газонепроницаемый материал ламистер, который заменил жестяные банки. Использование ламистеров позволяет полностью исключить применение консервантов в процессе приготовления обеденных блюд. При этом содержание белков, жиров и других питательных и полезных микроэлементов не меняется.

Помимо прочего, новый армейский сухпаек “оснащен” кофе, шоколадом, влажными и сухими салфетками, сухим спиртом для разогрева пищи и прочим. Все это надежно упаковано и рассчитано на длительный срок хранения.

Стремительное распространение коронавируса заставило многих обратить внимание на продукцию длительного хранения. О том, как в войсках стали вкусно кормить, первыми узнали рыбаки и охотники. Сухпаек для них – самый сбалансированный вариант для перекурса: быстро и сытно.

Теперь в связи с самолизоляцией внимание на армейскую еду обратили и многие другие граждане. Всем необходимо сократить количество выходов в город, поэтому популярность продуктов длительного хранения растет как на дрожжах. В интернете по запросу “купить армейский паек” можно увидеть десятки предложений, но в наличии наборы будут уже не везде.

Два главных требования для ИРП – длительное хранение и готовность к употреблению. Предпочтение отдается легкоусвояемым продуктам, а пища, вызывающая расстройства организма, для сухпайка не используется. Индивидуальные рационы питания в эпоху самоизоляции оказались как нельзя кстати.

Сергей Давыденко, возглавляющий комбинат по производству индивидуальных армейских рационов “Рускон”, отмечает, что за последнее время объем посещения официциального сайта его фирмы вырос более чем в 30 раз. По его словам, основным заказчиком компании является Министерство обороны, но продукты из ИРП поставляются и гражданским клиентам.

А несколько лет назад возглавляемая Давыденко компания представилапродукцию под торговой маркой “Бериложка”. Это полностью упакованные и готовые к употреблению блюда длительного срока хранения. Хотите узнать, как кормят в современных отечественных вооруженных силах, – попробуйте продукты “Бериложка”.

Тут и рис с курицей и овощами, макароны по-флотски, котлета с картофелем и многое другое. Разогреть можно на плите, радиаторе отопления или других источниках тепла.

Это современный и качественный товар, произведенный именно на основе армейского сухпайка. Просуществовать на таких наборах семья может не одну неделю. Блюда максимально приближены к приготовленным в столовой из свежих продуктов, они обладают высокой пищевой и биологической ценностью.

По словам Давыденко, продукцию его компании покупают как крупные торговые сети, так и владельцы вендинговых аппаратов.

“Изначально мы разрабатывали эти готовые к употреблению вторые блюда совместно с Продовольственной службой Вооруженных сил. Это натуральные продукты, изготовленные из мяса или из мяса с добавлением овощей, круп и различных соусов”, – цитируют его “Аргументы и факты”.

Вкусное и сытное армейское питание сегодня доступно любому. Сколько бы не продились карантин и самоизоляция, армейские продуктовые наборы способны скрасить домашнее времяпрепровождение в эти непростые дни.

Кстати, примечательно, что популярность армейских пайков на “гражданке” – исключительно российская особенность, за рубежом такого не наблюдается. Причина проста: качество рациона отечественных вооруженных сил наголову выше аналогов из других стран, в том числе западных. Кроме того, за границей найти сухпайки в открытом доступе и приобрести их любому желающему в принципе невозможно, все это – армейская “тема”.