Ученые создали «умный туалет» для отслеживания состояния здоровья пользователя

07.04.2020, 10:09, Разное

Специалистам удалось создать «умный туалет», помогающий человеку следить за состоянием собственного здоровья. Данное устройство входит в рамки масштабного проекта по разработке системы, которая могла бы выявлять возникновение недугов.

При этом, девайс вполне подходит и к используемым туалетам и не требует контроля со стороны человека. «По сути, это пассивная система наблюдения за человеческим здоровьем, требующая лишь небольшого вмешательства в некоторых случаях», – уточняют ученые. Устройство обнаруживает многие заболевания, начиная от диабета и заканчивая инфекцией мочевыводящих путей. Гаджет имеет тест-полоски, выявляющие нужные данные для отслеживания состояния здоровья.

Стоит отметить и наличие элементов искусственного интеллекта, реагирующих на различные проблемы желудочно-кишечного тракта. Благодаря ручке смыва смарт-гаджета можно узнать, кто пользуется устройством: встроен сканер отпечатков пальцев. Впрочем, аппарат нуждается в более массовых клинических исследованиях, ведь его проверили лишь на 20 мужчинах.