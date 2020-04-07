 

Ученые создали «умный туалет» для отслеживания состояния здоровья пользователя

07.04.2020, 10:09, Разное

Специалистам удалось создать «умный туалет», помогающий человеку следить за состоянием собственного здоровья. Данное устройство входит в рамки масштабного проекта по разработке системы, которая могла бы выявлять возникновение недугов.
При этом, девайс вполне подходит и к используемым туалетам и не требует контроля со стороны человека. «По сути, это пассивная система наблюдения за человеческим здоровьем, требующая лишь небольшого вмешательства в некоторых случаях», – уточняют ученые. Устройство обнаруживает многие заболевания, начиная от диабета и заканчивая инфекцией мочевыводящих путей. Гаджет имеет тест-полоски, выявляющие нужные данные для отслеживания состояния здоровья.

Стоит отметить и наличие элементов искусственного интеллекта, реагирующих на различные проблемы желудочно-кишечного тракта. Благодаря ручке смыва смарт-гаджета можно узнать, кто пользуется устройством: встроен сканер отпечатков пальцев. Впрочем, аппарат нуждается в более массовых клинических исследованиях, ведь его проверили лишь на 20 мужчинах.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Владимир Яглыч объяснил, почему решил показать 2-летнюю дочь общественности

12.02 / В России представлен новый смартфон Vsmart Joy 3 с большим дисплеем и батареей на 5000 мА/ч

26.03 / Мнение: Никотин убивает коронавирус?

29.04 / Мнение: “Разморозка” 3-ая серии 11-го сезона

25.03 / Под Москвой в лесу обнаружили тело младенца в пакете

25.02 / Загадка неизвестных генов в ДНК африканцев и связь с криптозоологией

25.03 / В Сети показали реалистичные рендеры новой линейки iPhone 12

07.03 / «Это может парализовать всю работу гражданской авиации»

07.02 / Мнение: Федеральная территория

03.04 / Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска