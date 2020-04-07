 

Роскачество составило рейтинг наиболее безопасных и прочных смартфонов на рынке РФ

07.04.2020, 10:09, Разное

Специалисты АНО «Российская система качества» (Роскачество) протестировали 18 новых из представленных на рынке РФ смартфонов от разных мировых производителей. По результатам составлен рейтинг наиболее прочных и безопасных гаджетов.
В ходе проведения тестирования эксперты Роскачества особое внимание обращали на такие параметры смартфонов как автономность связи и работы, безопасность и конфиденциальность, прочность и правильность определения местоположения. Относительно последней функции ни один из представленных на российском рынке гаджетов не смог получить наивысший балл, однако два устройства от южнокорейского технологического гиганта Samsung – A90 и Galaxy S20 Ultra – все же показали лучшие результаты по сравнению с конкурентами. Рейтинг наиболее прочных и безопасных по всем заданным параметрам возглавил смартфон от того же производителя из Южной Кореи Galaxy S10+ в вариации с объёмом ОЗУ 128 Гб. На следующей позиции составленного Роскачеством списка оказался iPhone 11 от американской компании Apple.

Относительно прочности корпуса самыми лучшими стали три гаджета, среди которых два производятся компанией Samsung – Galaxy S20 и A90, а также Mate 30 Pro от Huawei. Самый высокий уровень защищённости оказался у той же модели от Huawei и Xiaomi Mi Note 10 Pro, а конфиденциальность на высоком уровне — у Motorola G8 Plus и Mate 30 Pro.



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