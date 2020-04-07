Почему мы продолжаем печататься

07.04.2020, 10:05, Разное

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

С этой недели редакция «Новой» полностью работает в удаленном режиме. Ежедневные планерки проходят онлайн, авторы и редакторы общаются в чатах. Непривычно для нас, не слишком удобно, но технологически задача вполне решаемая. Текстов и тем для журналистов при этом становится только больше. И число читателей растет: сейчас у людей много времени и вопросов. Дальше, судя по всему, жизнь станет только сложнее и непонятнее — значит, мы будем разбираться и добывать информацию. В некотором смысле у газеты сейчас второе рождение. Появившись в новой России, она пережила девяностые, волну цензуры и авторитаризма, а теперь вместе со страной готовится сделать шаг в будущее — за горизонт эпидемии, карантина и экономического кризиса.

На самоизоляции все окончательно перешли в онлайн, и голоса о том, что пора отказываться от бумаги и работать только с сайтом и социальными сетями, раздаются громче и увереннее. Однако мы не станем отказываться от наших печатных выпусков — этого материального следа газеты в мире. Мы не планировали делать этого все последние годы, несмотря на рассуждения скептиков, которые хоронят печатную прессу по расписанию.

Мы считаем, что сохранить бумажную «Новую» в нынешних условиях особенно важно.

Во-первых, есть люди, для которых в силу культурной привычки бумажная газета до сих пор главный источник информации. Они не доверяют российскому телевидению, и если бы мы ушли с рынка печатных СМИ, они остались бы наедине с пропагандой всех уровней — от районных многотиражек, рассказывающих о прекрасной жизни российских городов, до тысячеголового Владимира Соловьева. Мы этих людей не бросим.

Во-вторых, «Новую» выписывают и читают в российских колониях и следственных изоляторах. Официально интернет в них запрещен и информацию о том, что происходит во внешнем мире заключенные получают из того же федерального телевидения и слухов. Условия в российской тюрьме и без того отвратительные, а в условиях эпидемии содержание в них может обернуться катастрофой. В последних номерах мы регулярно писали об этой проблеме и требовали широкой амнистии по образцу тех, что сейчас проходят в разных странах мира.

У нас есть обязательства и перед нашими читателями, не находящимися на свободе. Их никто не лишал права на информацию, все последние годы среди них росло число политических заключенных.

В-третьих, бумажный номер — наша визитная карточка и конкурентное преимущество. Сайтов, честно пишущих о проблемах страны, пусть и немного, но все же они — к счастью — еще существуют. Федеральная газета, рассказывающая, как на самом деле обстоят дела в России, кажется, осталась — к сожалению — одна.

Наконец, когда вся инфраструктура, от медицины до сетей связи, испытывает нынешний стресс-тест, полезно иметь дополнительные способы доставки информации, отличные от интернета. В шутку мы писали об этом в эпоху борьбы с телеграмом: мол, даже если все в интернете заблокируют, мы попробуем пробраться к вам через «Почту России», подписывайтесь. Теперь такого рода истории звучат чуть менее иронично. В кризис мы будем отправлять тексты так, чтобы люди могли получить их с большей вероятностью.

Вот поэтому читайте «Новую» и в бумаге. В киосках нас сейчас будет не найти, они закрываются в отсутствие покупателей, и чтобы не давать людям лишний повод выходить из дома. Зато все остальное исправно работает: типография, транспортная логистика и почта.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики