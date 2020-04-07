Рубль вырос к доллару и евро

07.04.2020, 9:53, Новости дня

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,68%, до отметки в 75,51 рублей, курс евро на 0,27%, до 81,83 рублей.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00.

К 10.06 мск курсы валют продолжили снижение. Доллар теряет 0,78%, находится на отметке в 75,43 рублей, евро снижается на 0,23%, до 81,86 рублей, передает ТАСС.