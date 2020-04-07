Ученые определили показатель крови, предсказывающий смерть от коронавируса

07.04.2020, 9:53, Разное

Итальянские исследователи назвали сигнал, предсказывающий вероятную смерть пациента от коронавируса. Им оказался один из показателей состояния крови — уровень клеток, именуемых тромбоцитами.

Анализ ряда научных статей показал общий признак, присутствующий в состоянии здоровья больных с неблагоприятным прогнозом. Характерным для них оказалось снижение уровня тромбоцитов. Ссылаясь на исследование ученых University of Verona, проведенное совместно со специалистами из США, медики предлагают использовать этот показатель в качестве маркера.

Ориентируясь на его данные, доктора смогут оценивать степень тяжести течения заболевания и принимать соответствующие меры по его лечению. Представитель МФТИ Давид Наимзада пояснил о роли тромбоцитов, отвечающих за свертываемость крови и регенерацию поврежденных сосудов. Отклонения от нормальных значений тромбоцитов в крови могут сигнализировать о целом ряде серьезных заболеваниях, среди которых онкология, атеросклероз, инфаркт миокарда и многие другие.

Тяжелая форма протекания коронавирусной инфекции вызывает синдром полиорганной недостаточности, при котором нарушается функция практически всех органов, о чем и свидетельствует снижение тромбоцитов. Российские медики уверены в перспективности такой методики мониторинга здоровья при COVID-19, для внедрения которой достаточно общего анализа крови.