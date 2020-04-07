Ученые обнаружили убивающий геном коронавируса препарат

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07.04.2020, 9:48, Новости дня

Ученые из австралийского университета Монса в Мельбурне обнаружили препарат, который убивает геном коронавируса в течение двух дней.

«Мы обнаружили, что одна доза ивермектина может удалить из организма всю вирусную РНК в течение 48 часов», – сказал руководитель исследования Кайли Вагстафф, передает «Российская газета» со ссылкой на Focus. 

Ивермектин изначально использовался для борьбы с вшами и чесоткой. До настоящего времени влияние препарата на коронавирус было исследовано только в лаборатории. 

«Теперь мы должны выяснить, эффективна ли дозировка, с которой мы можем использовать ее для людей, – это следующий шаг», – добавил Вагстафф.

Ученые планируют провести доклинические испытания и клинические исследования на добровольцах. По предварительным расчетам, потребуется минимум месяц для определения влияния препарата на человека.

Отмечается, что препарат эффективен против ряда других вирусов, а как именно он действует на коронавирус, пока неизвестно. По мнению ученых, препарат, вероятно, «ослабляет» способность вируса предотвращать его уничтожение клетками-хозяевами.

Ранее был назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса. 

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доклинические исследования российской вакцины от коронавируса, проведут до 22 июня, после чего будут начаты клинические исследования на людях. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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