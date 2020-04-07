Хилария Болдуин, пережившая два выкидыша за год, беременна пятым ребенком

07.04.2020, 9:43, Разное

Весной прошлого года Хилария Болдуин пережила первый выкидыш. Спустя пару месяцев она вновь забеременела. Однако мечтам о еще одном малыше не дано было сбыться и в этот раз. Хилария снова потеряла ребенка. Обо всем Болдуин откровенно рассказывала своим подписчикам в Instagram. Не стала утаивать новость Хилария и в этот раз. Они с Алеком ждут пятого ребенка.

Включите звук… Я даю возможность рассказать обо всем своему ребенку, потому что у меня нет слов, чтобы выразить, какие чувства пробуждает во мне этот звук. Хорошие новости: этот крошка чувствует себя хорошо и он здоров. Мне очень хотелось поделиться этим с вами. Мы вернулись!

– подписала Хилария видео, на котором слышно сердцебиение ребенка.

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Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)6 Апр 2020 в 1:03 PDT

О том, как ей удалось не замкнуться в себе и пережить трагедию – два выкидыша подряд, супруга Алека Болдуина рассказывала в начале года соцсетях.

Я регулярно хожу к психотерапевту. Почти каждую неделю. В такое трудное время – после потери двух беременностей – мне действительно не просто было выбрать путь счастья. Мне пришлось много работать для этого. Этим я продолжаю заниматься и сейчас,- призналасьХилария в Instagram после того, как подписчик спросил, действительно ли ей пришлось обратиться за помощью к специалисту.

Дети Алека и Хиларии Болдуин

Алек и Хилария Болдуин поженились 30 июня 2012 года. Супруги воспитывают четверых детей: 6-летнюю Кармен Габриэлу, 4-летнего Рафаэля Томаса, 3-летнего Леонардо Энджела и 1,5-годовалого Ромео Алехандро.