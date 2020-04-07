 

В РПЦ разработали правила посещения верующих на карантине по COVID-19

07.04.2020, 9:43, Новости дня

В РПЦ разработали правила посещения на дому верующих, находящихся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Как сказано на сайте РПЦ, к инструктажу священников, которые будут окормлять людей, находящихся в изоляции, привлекут врачей-эпидемиологов.

Правила гласят, что епархии должны заранее “озаботиться наличием специальных пакетов для утилизации средств индивидуальной защиты”, а также договориться с больницами о приеме спецпакетов на утилизацию.

“Перед входом в квартиру священник должен надеть весь комплект СИЗ поверх подрясника, епитрахили и поручей по установленным правилам. Средства индивидуальной защиты и все предметы, которые берет с собой священник при посещении людей, находящихся в режиме изоляции, должны быть утилизированы после совершения требы. В связи с этим не благословляется брать с собой требные Крест и Евангелие”, – уточняется на сайте РПЦ.

При посещении нескольких больных, проживающих в разных квартирах одного дома, после каждого визита священник должен поменять бахилы, перчатки и обработать руки. Остальные средства индивидуальной защиты снимаются после посещения последнего больного. В первую очередь священникам рекомендовано посещать людей с неподтвержденным диагнозом.

Ранее у троих православных священников в Москве был диагностирован COVID-19. Коронавирусом заразились иерей Николай Рыжков (храм иконы Божией Матери “Утоли моя печали” в Марьино), иерей Виктор Волков (храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском) и иерей Георгий Дехтярев (храм Вознесения Господня на Гороховом поле). Еще у двоих служителей храма Рождества Пресвятой Богородицы были выявлены симптомы коронавирусной инфекции. В РПЦ попросили контактировавших с этими священниками “быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться”.

Ранее РПЦ отказывалась вводить какие-либо ограничения из-за распространения в России коронавирусной инфекции. 17 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл потребовал ужесточить санитарные правила при богослужениях, а 29 марта во время службы в храме Христа Спасителя в Москве заявил, что на богослужение необязательно ходить во время эпидемии: “И без посещения храма можно спастись”.

3 апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл объехал Москву с молитвой об избавлении от “морового поветрия” – нового типа коронавируса COVID-19. В автомобиле “Мерседес” с мигалкой, в котором ехал патриарх, также находилась икона Богоматери “Умиление”, которую верующие считают чудотворной.

По последним данным, в России официально подтверждены 6,3 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 47 человек. В связи с распространением коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин в конце марта объявил неделю “каникул” до 5 апреля, а позже продлил “нерабочие дни” до 30 апреля. 

 



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