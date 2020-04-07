Заражённый коронавирусом обратился к Путину: «Вводите ЧС»

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07.04.2020, 9:42, Новости дня

Сейчас Виктор чувствует себя лучше и находится у себя дома на самоизоляции.

Ввести режим чрезвычайной ситуации в стране попросил президента России заразившийся коронавирусом житель Москвы Виктор Белецкий. Об этом он рассказал в интервью “Блокноту”, отвечая на вопрос, что бы он сказал Путину, если бы была такая возможность.

В частности он пояснил: «Несмотря на то, что я супер аполитичный и на меня никогда политика не действовала до последнего времени, потому что я управляю фитнес-клубами, мы сейчас закрыты, мои сотрудники переживают плохие времена, в том числе и сам фитнес-клуб. Я бы Владимиру Владимировичу сказал – вводите уже режим ЧС. Берите уже на себя все потери, которые терпит малый и средний бизнес, и будьте ответственнее за тех людей, которые живут в вашей стране», – сказал Белецкий.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) мог бы стать спасением для предпринимателей. В настоящее время большинство из них не зарабатывает денег, но несет все взятые финансовые обременения (выплаты по кредитам, налоги, аренда). Возникшие в случае ЧС форс-мажорные обстоятельства переложили бы это бремя на государство.

Но режим вводить не стали, несмотря на распространение COVID-19. Сперва, 25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю, затем 2 апреля продлил ее действие до конца месяца.

Герою прямого эфира Виктору 30 лет, он живет в Москве. Примерно 23 февраля почувствовал себя плохо, сделал тест, пришел положительный результат на коронавирус из эпидемиологического центра.

Рассказывая о симптомах, Виктор сообщил, что по вечерам у него повышалась температура до 36,9-37, хотя днем была 36,6, ломили мышцы, болела спина. «Адская боль в спине», – заявил он. Кроме того, он перестал чувствовать вкус и запах.

Сейчас Виктор чувствует себя лучше и находится у себя дома на самоизоляции.

Ранее мы писали, что коронавирус в первый раз диагностирован в российской колонии.



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