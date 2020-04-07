ЕГЭ в России могут полностью отменить

07.04.2020, 9:42, Новости дня

Пандемия коронавируса угрожает Единому государственному экзамену

Главе правительства Михаилу Мишустину предложили полностью отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).

«По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы», — заявил Смолин. По его словам, Мишустин прямого ответа на это предложение пока не дал.

Напомним, что ранее в Министерстве просвещения допустили, что в некоторых российских школах учебный год может быть продлен до 8 июня — до начала сдачи Единого госэкзамена. Сам экзамен в этом году пока планируется начать 8 июня вместо 25 мая.

У ЕГЭ всегда было немало противников

По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, ЕГЭ действительно необходимо отменить. Как она пояснила «Блокноту», именно сегодня, в период эпидемии, появляется уникальный шанс отказаться от Единого государственного экзамена. «К нему уже давно предъявляется множество претензий. Многие вузы даже ввозят свои собственные дополнительные испытания, поскольку не особо доверяют ЕГЭ. На мой взгляд, сегодня следует вернуться к привычной традиционной форме экзаменов, которая существовала ранее», – пояснила Волынец. Она признала, что зачастую ЕГЭ сопровождается колоссальным стрессом: «Надо еще внимательно разобраться, проанализировать, как много трагедий явились прямым следствием Единого госэкзамена».

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков также подтвердил «Блокноту», что единый государственный экзамен в том виде, в котором он существует сегодня, должен быть отменен. По его мнению, изначально введение ЕГЭ было «провокацией против российской системы образования».

В Госдуме предлагают отменить ЕГЭ

Комков утверждает, что ЕГЭ крайне негативно сказывается на уровне образования в России. В разговоре с «Блокнотом» он указал на то, что американцы, которые ранее практиковали итоговую проверку знаний учащихся в тестовой форме, в итоге отказались от подобной практики.

Между тем, источник в одном из крупнейших вузов страны сообщил «Блокноту», что идея возможной отмены ЕГЭ якобы обсуждается на самом высоком уровне: «Есть идея отказаться в этом году от Единого государственного экзамена. Возможно, это будет временная мера. Хотя – кто знает. У ЕГЭ очень много оппонентов, и вполне возможно, что экзамен если и не отменят, то всерьез трансформируют».

Напомним, ранее парламент Карелии вносил в Государственную думу законопроект об отмене Единых экзаменов По мнению карельских депутатов, экзамен является «вредным и разрушает систему образования». Карельские политики также предлагали вернуться к традиционным контрольным работам с разным уровнем сложности. К слову, на рассмотрении в Госдуме долгое время лежит аналогичный законопроект, подготовленный фракцией ЛДПР.