Испытание вакцины от коронавируса успешно прошло в Турции

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07.04.2020, 9:42, Новости дня

Препарат проверили на животных, он дал иммунный ответ в виде выработки антител.

Турция сделала шаг вперед в борьбе против коронавируса нового типа. Как стало известно 6 апреля, профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара и его коллеги провели успешные испытания вакцины, которая возможно защитит человечество от COVID-19.

“Хорошая новость. Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей”, — гласит пост ученого в Twitter.

Стоит отметить, что только вакцина способна спасти человечество от смертельной пандемии, к которой привел SARS-CoV-2 .

Ранее ученые из КНР рассказали, кому больше всех грозит коронавирус. Вечером 6 апреля стало известно, что в тяжелом положении из-за COVID-19 находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Также “Блокнот ” 6 апреля сообщал, что Ксения Собчак призвала государство раздать гражданам 100 млрд долларов.

Ежденевно на сайте “Блокнот” публикуется динамика распространения коронавирусной инфекции в мире и в России.



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