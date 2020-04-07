 

Суды заблокировали попытки демократов перенести праймериз в Висконсине

07.04.2020, 9:35, Новости дня

Праймериз в Висконсине состоятся во вторник, как и планировалось. Избирательные участки будут открыты для очного голосования, а письма с бюллетенями для заочного голосования должны быть проштемпелеваны не позднее дня выборов.

Об этом стало известно, после того как суды заблокировали попытки демократов перенести первичные выборы и продлить срок отправки бюллетеней по почте.

Верховный суд Висконсина в понедельник заблокировал указ губернатора-демократа Тони Иверса, подписанный в понедельник, в соответствии с которым праймериз переносились на июнь.

Вскоре после этого Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции, который давал избирателям еще шесть дней, чтобы отправить бюллетени для заочного голосования. Суд постановил, что должны учитываться только те бюллетени, которые будут проштемпелеваны не позднее вторника и будут получены не позднее 13 апреля.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / DS – в борьбе с американским бизоном, русским медведем и китайским драконом «кучке европейцев» нужен свой Совбез

18.02 / Говорим на разных языках – FP рассказал, почему США и Европе не удаётся объединиться перед лицом «китайской угрозы»

06.04 / Психиатр рассказал об открывшихся возможностях для одиноких людей на самоизоляции

02.02 / В России выпустили очень крутой фургон на базе Lada 4×4

31.03 / Александр Овечкин: на карантине почти все время провожу с сыном

27.03 / До 9 апреля в Россию должны вернуться все заявившие о себе в МИД туристы

04.03 / “Челси” вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв “Ливерпуль”

18.02 / Пророссийские заявления Макрона направлены на “внутреннего потребителя” – Пристайко

09.02 / Озвучена причина случившегося с самолетом “ЮТэйр”

15.03 / Из залежей денег полковника-миллиардера Захарченко пропало $250 000

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска