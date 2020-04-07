Суды заблокировали попытки демократов перенести праймериз в Висконсине

07.04.2020, 9:35, Новости дня

Праймериз в Висконсине состоятся во вторник, как и планировалось. Избирательные участки будут открыты для очного голосования, а письма с бюллетенями для заочного голосования должны быть проштемпелеваны не позднее дня выборов.

Об этом стало известно, после того как суды заблокировали попытки демократов перенести первичные выборы и продлить срок отправки бюллетеней по почте.

Верховный суд Висконсина в понедельник заблокировал указ губернатора-демократа Тони Иверса, подписанный в понедельник, в соответствии с которым праймериз переносились на июнь.

Вскоре после этого Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции, который давал избирателям еще шесть дней, чтобы отправить бюллетени для заочного голосования. Суд постановил, что должны учитываться только те бюллетени, которые будут проштемпелеваны не позднее вторника и будут получены не позднее 13 апреля.