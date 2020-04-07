Украина не позволит Ирану избежать ответственности за крушение самолета МАУ – Кулеба

07.04.2020, 9:31, Новости дня

Украина не позволит Ирану избежать ответственности за сбитый украинский самолет в январе этого года. Об этом в эфире программы “Зворотний відлік” на телеканале “UA:Перший” вечером 6 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он сказал, что Украина ждет официальных разъяснений от Тегерана по поводу заявления депутата Меджлиса Ирана Хассана Нарузи о том, что решение сбить самолет “Международных авиалиний Украины” было правильным.

По словам главы украинского МИД, Киев уже направил в Тегеран дипломатическую ноту с требованием объяснить позицию властей.

“Мы должны опираться на официальную информацию. Поэтому когда мы получим официальную информацию от Ирана, мы будем делать соответствующие выводы. Но мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности за ту трагедию, которая случилась, и будем работать с ними для того, чтобы получить черные ящики, для того, чтобы согласовать параметры юридической ответственности за то, что произошло, и в этом мы будем действовать не одни, а вместе с нашими партнерами, прежде всего с Канадой”, – сказал Кулеба.

Нарузи 5 апреля в интервью иранской газете Hamdeli заявил, что военные, сбившие самолет, “хорошо справились со своей задачей”. Он утверждал, что траектория полета украинского самолета была “подозрительной”, и высказал теорию, что бортом управляли американцы, которые с его помощью хотели атаковать некие цели в Иране.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета “земля – воздух”. Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и “по форме и высоте полета напоминал вражеский объект”.

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты “Тор-М1” класса “земля – воздух” были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Телеканал “1+1” 2 февраля опубликовал расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, которые велись утром 8 января 2020 года, в день крушения самолета МАУ. Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку около 6.20 8 января, почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского рейса сообщил диспетчеру, что видел след от полета ракеты, а затем взрыв в воздухе.