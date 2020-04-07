В Китае впервые с января не зафиксировано ни одного смертельного случая от COVID-19

07.04.2020, 9:31, Новости дня

За прошедшие сутки в Китае не было зафиксировано случаев смерти от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Национальный комитет здравоохранения КНР в полночь 7 апреля.

Ведомство проинформировало о 32 новых случаях заражения коронавирусом, все – у прибывших из-за рубежа.

Телеканал Channel NewsAsia отметил, что новых случаев смерти от COVID-19 в Китае не было зарегистрировано впервые с января, когда начали публиковать ежедневные отчеты.

Всего с начала вспышки коронавируса, по официальным данным, им в Китае заразилось не менее 81 740 человек, из которых 3331 умер. 77 167 больных уже выздоровели, а 1242 продолжают лечение.

Национальный комитет здравоохранения КНР также сообщил о 30 новых бессимптомных случаях заболевания. Channel NewsAsia уточнил, что Китай начал отчитываться о бессимптомных больных на прошлой неделе после того, как “усилилась обеспокоенность общественности по поводу скрытых носителей болезни”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. Чтобы сдержать распространение инфекции, китайские власти в январе ввели строгие карантинные меры, 13 городов в провинции Хубэй были фактически заблокированы. 25 марта ограничения начали снимать.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,34 млн человек, из них более 284 тыс. выздоровели, а 74 816 умерли. Китай сейчас занимает шестое место в мире по количеству зараженных и седьмое – по числу летальных случаев.

Американская разведка считает, что Китай скрывает масштабы заражения коронавирусом.