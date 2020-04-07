 

В Украине подтверждено 1462 случая заболевания COVID-19, 45 человек умерли

07.04.2020, 9:31, Новости дня

Число больных коронавирусной инфекцией COVID19 в Украине возросло до 1462 человек, сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

Среди заболевших – 104 ребенка. Больные в возрасте 30–69 лет составляют 74% от всех пациентов с COVID-19, уточнили в ведомстве. 

За прошедшие сутки было зарегистрировано 143 новых случая заражения. 

“Всего зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них 26 женщин и 19 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 85%”, – проинформировали в ведомстве. 

Днем ранее Минздрав сообщал о 38 погибших от коронавирусной болезни. Таким образом, за последние сутки от COVID-19 в Украине скончалось семь человек. 

Из общего числа заболевших 28 человек уже выздоровели.

Больше всего больных – в Киеве и Черновицкой области. В столице зафиксировано 253 случая заражения (четыре из них закончились летальным исходом), на Буковине – 247 (из них шесть – летальных).

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы во всех областях, кроме Николаевской: 

Винницкая область – 77 случаев;
Волынская область – 34 случая (из них два летальных);
Днепропетровская область – 15 случаев;
Донецкая область – 10 случаев (один летальный);
Житомирская область – 11 случаев (два летальных);
Закарпатская область – 38 случаев (два летальных);
Запорожская область – 41 случай;
Ивано-Франковская область – 160 случаев (девять летальных);
Киевская область – 97 случаев (пять летальных);
Кировоградская область – 53 случая (один летальный);
Львовская область – 29 случаев;
Луганская область – три случая;
Одесская область – 30 случаев;
Полтавская область – 12 случаев;
Ровенская область – 40 случаев (пять летальных);
Сумская область – 51 случай (два летальных);
Тернопольская область – 168 случаев (три летальных);
Харьковская область – один случай;
Херсонская область – 13 случаев (один летальный);
Хмельницкая область – 10 случаев;
Черкасская область – 62 случая (один летальный);
Черниговская область – семь случаев (один летальный). 

С начала эпидемии лаборатории в Украине проверили 6385 проб на коронавирус. 

Підтверджено 1462 випадки COVID-19 Протягом 6 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 6. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,34 млн человек, из них более 284 тыс. выздоровели, а 74 816 умерли. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США, Испании и Италии, летальных исходов – в Италии, Испании и США. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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