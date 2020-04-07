В Украине подтверждено 1462 случая заболевания COVID-19, 45 человек умерли
07.04.2020, 9:31, Новости дня
Число больных коронавирусной инфекцией COVID–19 в Украине возросло до 1462 человек, сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.
Среди заболевших – 104 ребенка. Больные в возрасте 30–69 лет составляют 74% от всех пациентов с COVID-19, уточнили в ведомстве.
За прошедшие сутки было зарегистрировано 143 новых случая заражения.
“Всего зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них 26 женщин и 19 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 85%”, – проинформировали в ведомстве.
Днем ранее Минздрав сообщал о 38 погибших от коронавирусной болезни. Таким образом, за последние сутки от COVID-19 в Украине скончалось семь человек.
Из общего числа заболевших 28 человек уже выздоровели.
Больше всего больных – в Киеве и Черновицкой области. В столице зафиксировано 253 случая заражения (четыре из них закончились летальным исходом), на Буковине – 247 (из них шесть – летальных).
Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы во всех областях, кроме Николаевской:
Винницкая область – 77 случаев;
Волынская область – 34 случая (из них два летальных);
Днепропетровская область – 15 случаев;
Донецкая область – 10 случаев (один летальный);
Житомирская область – 11 случаев (два летальных);
Закарпатская область – 38 случаев (два летальных);
Запорожская область – 41 случай;
Ивано-Франковская область – 160 случаев (девять летальных);
Киевская область – 97 случаев (пять летальных);
Кировоградская область – 53 случая (один летальный);
Львовская область – 29 случаев;
Луганская область – три случая;
Одесская область – 30 случаев;
Полтавская область – 12 случаев;
Ровенская область – 40 случаев (пять летальных);
Сумская область – 51 случай (два летальных);
Тернопольская область – 168 случаев (три летальных);
Харьковская область – один случай;
Херсонская область – 13 случаев (один летальный);
Хмельницкая область – 10 случаев;
Черкасская область – 62 случая (один летальный);
Черниговская область – семь случаев (один летальный).
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Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 6. aprill 2020
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,34 млн человек, из них более 284 тыс. выздоровели, а 74 816 умерли. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США, Испании и Италии, летальных исходов – в Италии, Испании и США.
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