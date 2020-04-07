Стало известно о влиянии коронавируса на электоральные процедуры по всему миру

07.04.2020, 9:30, Новости дня

Фонд развития гражданского общества рассказал о влиянии пандемии коронавируса на электоральные процедуры в разных странах мира.

В исследовании, опубликованном на сайте фонда, отмечается, что в XXI веке это второй случай, когда ВОЗ объявляет пандемию (первый касался так называемого свиного гриппа в 2009-2010 годах), однако впервые наблюдается ситуация, когда «сам факт пандемии приводит к серьезному изменению практик электоральных процедур в разных странах – массовому переносу на более поздний и часто неопределенный срок – выборов и референдумов».

«Совершенно очевидно, что такая масштабная подвижка электоральных процедур в странах с совершенно разным традициями политической культуры происходит впервые», – подчеркивают авторы.

На сегодня большинство экспертов считают, что социальное самочувствие, общественные настроения и политические предпочтения в значительной степени будут зависеть от того, насколько плавно будет пройден период пандемии.

В то же время отмечается, что наиболее определяющее влияние на общественные настроения будет оказывать результативность мер, которые принимают национальные правительства для восстановления ситуации в экономической, социальной, культурной и бытовой сфере.

В 18 государствах в условиях пандемии коронавируса приняты решения о переносе выборов и референдумов в целом, либо вторых туров голосования, либо введен ряд ограничительных мер, которые фактически не позволяют провести соответствующие выборы, референдумы в ранее установленные календарные сроки.

ЦИК РФ принял решение отложить 102 выборные кампании, запланированные на период с 5 апреля по 21 июня 2020 года. Также в связи с эпидемией коронавируса глава государства Владимир Путин объявил о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

В США в связи с распространением коронавируса сперва 24 штата и столица Вашингтон объявили о чрезвычайном положении, а затем президент США Дональд Трамп объявил ЧП во всей стране. Для борьбы с эпидемией ЧП вводится впервые с тех пор, как экс-президент Барак Обама издал приказ об особых мерах по борьбе с вирусом свиного гриппа.

3 ноября 2020 года должны состояться выборы президента США. Эпидемия коронавируса застала страну в разгар избирательной кампании. Трамп заявлял, что федеральное правительство США оставляет на усмотрение властей штатов вопрос о возможном переносе на их территориях праймериз из-за коронавируса.

Национальный съезд Республиканской партии, на котором нынешний глава Белого дома должен быть утвержден в качестве кандидата в президенты, пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Национальный съезд Демократической партии, на котором будет названо имя соперника Трампа на предстоящих выборах, пройдет 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Сроки самих президентских выборов пока не перенесены.

В Польше глава республики Анджей Дуда сообщил о том, что выборы главы государства, намеченные на май 2020 года, могут быть отложены из-за эпидемии коронавируса. Первый тур выборов был назначен на 10 мая.

Согласно законодательству Польши, дата выборов может быть изменена только в связи с одной из трех чрезвычайных ситуаций – стихийного бедствия, чрезвычайного или военного положения.

Парламент Турецкой Республики Северного Кипра перенес с 26 апреля на 11 октября президентские выборы в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующее решение было принято на заседании парламента 19 марта. За данное решение проголосовал 41 депутат, двое выступили против. Действующий президент ТРСК Мустафа Акынджы продолжит занимать пост главы государства до выборов.

В Боливии введен карантин продолжительностью 14 календарных дней. 21 марта переходным правительством страны было принято решение о приостановке подготовки к проведению назначенных на 3 мая повторных парламентских и президентских выборов в связи с коронавирусом. При этом срок возобновления подготовки к проведению указанных выборов Высшим избирательным судом Боливии не определен, то есть проведение выборов пока откладывается на неопределенный срок.

Президент Сирии Башар Асад издал указ о переносе на 20 мая 2020 года парламентских выборов в стране, назначенных на 13 апреля.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски в середине марта провозгласил чрезвычайное положение из-за распространения COVID-19. Ранее северомакедонские партии приняли решение о переносе парламентских выборов, назначенных на 12 апреля 2020 года. Новая дата выборов – 5 июня. Парламент страны распущен, но президент, согласно Конституции, объявил чрезвычайное положение сроком на 30 дней.

Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение, школы и учебные учреждения закрыты до конца учебного года. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Сербии из-за коронавируса приняла решение о прекращении подготовки к парламентским выборам до тех пор, пока не закончится чрезвычайное положение в стране.

Планировалось, что парламентские и местные выборы в Сербии пройдут 26 апреля. Предстоящая избирательная кампания, которая официально стартовала 4 марта, проходила по новым правилам. Барьер для прохождения партий в парламент был снижен с 5% до 3% голосов.

В Шри-Ланке в связи с коронавирусом введен режим ЧП, потому на неопределенный срок перенесены парламентские выборы, запланированные на 25 апреля, сообщил глава избирательной комиссии Махинду Дешаприю. По его словам, новая дата будет назначена после 26 марта (на данный момент новая дата еще не назначена).

Иран перенес второй тур парламентских выборов на сентябрь. Голосование на парламентских выборах в Иране прошло 21 февраля, за 290 депутатских кресел боролись более 7 тыс. человек. Абсолютное большинство ожидаемо получили консерваторы, по оценкам экспертов – более 200 мест, точное распределение депутатских кресел станет известно позже (в ряде округов пройдет второй тур).

В Черногории отменяются местные выборы, которые должны были пройти 5 апреля. Состоятся они только после отмены всех антикризисных мер.

В Италии из-за введения чрезвычайного положения перенесли на неопределенный срок голосование по изменению Конституции страны. Конституционная реформа касается сокращения числа сенаторов, а число депутатов – с 630 до 400 и была одобрена в двух чтениях обеими палатами парламента в начале октября 2019 года. После этого должен был состояться референдум, предусмотренный Конституцией страны.

В Чили отменили назначенный на 26 апреля конституционный референдум. Решение о переносе выборов на 26 октября 2020 года согласованно приняли 15 политических партий страны. Всенародный референдум в Чили будет посвящен вопросу замены Конституции страны, которая была принята во времена чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Кроме этого, на референдуме граждане страны должны будут решить, нужна ли новая Конституция стране, и какой государственный орган её будет принимать в случае положительного ответа на первый вопрос.

В Армении в феврале премьер-министр Никола Пашинян объявил о начале подготовки конституционных реформ. 5 апреля по этому вопросу должен был пройти референдум. Он носил промежуточный характер, гражданам предстояло решить вопрос о смещении с постов главы Конституционного суда Грайра Товмасяна и еще шестерых судей. Пока голосование откладывается на неопределенный срок из-за введенного в стране режима ЧП.

При этом существуют государства, выборы и голосования в которых состоялись, несмотря на пандемию. Так, 15 марта состоялись местные выборы в Французской Республике, где избрали 35 тыс. глав местных образований.

В Германии в тот же день состоялись выборы местных парламентов, бургомистров и обер-бургомистров в Баварии. В большинстве крупных городов, включая крупнейший город региона – Мюнхен, первый тур выборов не выявил победителя. Всего в Баварии отдать свои голоса на выборах могли 10 млн человек. Несмотря на коронавирусный кризис и вызванный им недостаток волонтеров на избирательных участках, явка на коммунальных выборах во многих местах увеличилась по сравнению с предыдущими.

15 марта в Харьковской области Украины состоялись промежуточные выборы народного депутата на одномандатном избирательном округе №179.

В Израиле 3 марта состоялись парламентские выборы. Партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» по итогам голосования опередила своего главного соперника Бени Ганца.

Кроме того, в Южной Корее и Белоруссии выборы по-прежнему должны состояться, несмотря на пандемию.

Так, парламентские выборы в Южной Корее запланированы 15 апреля. Правительство не собирается переносить выборы из-за эпидемии коронавируса. Напротив, в стране полным ходом идет избирательная кампания.

Выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа. На данный момент в стране не введен режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Согласно Конституции Белоруссии, выборы могут быть перенесены на основании введения чрезвычайного положения. Дата выборов должна быть объявлена не позднее, чем за три месяца до даты голосования, соответственно, решение о назначении или переносе выборов ожидается в конце мая 2020 года.

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