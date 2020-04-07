Холли Берри раскритиковали за видеоролик с сыном на каблуках

07.04.2020, 9:30, Разное

Поклонники голливудской актрисы Холли Берри раскритиковали ее за то, что она позволяет своему сыну ходить дома на каблуках. Знаменитость опубликовала видеоролик, демонстрирующий ее сына в сапогах, в своем Instagram-аккаунте.

Видео, в котором сын Холли Берри поднимается по лестнице в женских белых сапогах, актриса назвала «Карантин, день 12-й», намекая, что самоизоляция побуждает к странному поведению. Но данный поступок не смогли положительно оценить подписчики Холли Берри, они даже выразили надежду, что в ролике запечатлена ее дочь, а не сын.

Холли Берри упрекнули в том, что она плохо воспитывает детей и разрешает им делать необдуманные вещи. Некоторые подписчики удивились отсутствию отца, который мог бы заставить сына снять сапоги. Многие комментаторы заявляли, что никогда не играли с одеждой. Сама Холли Берри назвала выходки сына безобидным весельем, поэтому актриса спокойно отреагировала на критические замечания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram