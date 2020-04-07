Российский пенсионер совершил 75 прыжков с 200-метровой высоты в честь 75-летия Победы

07.04.2020, 9:30, Новости дня

Россиянин Михаил Панов, которому в конце апреля исполнится 67 лет, рассказал, что совершил 75 прыжков с эластичным канатом с высоты примерно 200 метров, приурочив их к юбилею Победы.

Панов увлекся банджи-джампингом (именно так называется данный экстремальный вид спорта) в 2016 году, впервые прыгнув с высоты 207 метров в Сочи. За его плечами – два мировых рекорда по непрерывным прыжкам с высоты (10 и 15 прыжков подряд), на что способны далеко не все, даже молодые атлеты. На его счету 347 прыжков с платформ, плотин, небоскребов и мостов в разных уголках планеты.

По словам самого Панова, он является единственным в мире возрастным спортсменом, который начал заниматься банджи-джампингом, уже будучи немолодым, и продолжает это делать постоянно.

«Я решил посвятить отдельную серию прыжков Дню Победы, напомнить молодым людям о нашей истории и почтить память деда, память людей во имя мира. Семьдесят пятый прыжок я совершил с копией Знамени Победы – знамени, которое водрузили на здание Рейхстага. Всего у меня ушло на это два месяца и семь дней», – передает РИА «Новости» слова Панова.

Прыжки пришлось завершить раньше, чем планировалось. Всему виной – закрытие границ и ограничения целого ряда стран на фоне пандемии COVID-19, из-за которых Панов не смог прыгнуть с вертолета в действующий вулкан в Чили и сорвалась поездка в США.

«В конце марта я совершил последние прыжки в парке в Сочи, а буквально на следующий день парк закрыли из-за коронавируса. Как чувствовал», – рассказал спортсмен.