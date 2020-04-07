 

S7 получила разрешения на вывоз россиян из Таиланда и Японии

07.04.2020, 9:30, Новости дня

Российская авиакомпания S7 получила разрешения на выполнение трех вывозных чартерных рейсов в Россию из Таиланда и Японии.

«7 апреля авиакомпания выполнит рейсы из Токио (аэропорт Ханэда) во Владивосток, а также из Бангкока в Новосибирск и Иркутск», – приводит ТАСС сообщение  компании.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что совершит 7 апреля спецрейсы для возвращения россиян из Бангкока. Также ожидаются разрешения на рейсы из Нью-Йорка и Мале 7 и 8 апреля. 

Напомним, РФ возобновила рейсы по вывозу своих граждан из-за границы. Так, в понедельник, 6 апреля, на родину вернутся россияне из столиц Киргизии и Бангладеш – Бишкека и Дакки.

Информация о последующих рейсах будет размещаться на сайте стопкоронавирус.рф и портале госуслуг gosuslugi.ru.



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