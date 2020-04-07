Ани Лорак испугала поклонников неестественно пухлыми губами

07.04.2020, 9:30, Разное

Популярная украинская эстрадная исполнительница Ани Лорак в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала новое фото, показав одну из бьюти-процедур. Многие поклонники певицы больше внимания уделили её неестественно пухлым губам, отметив, что «испуганы» увиденным.

Пандемия коронавируса COVID-19 вносит коррективы в жизни обычных людей, но и знаменитости в этом плане не исключение. Многие звёзды из-за рекомендованного соблюдения режима самоизоляции и запрета на проведение массовых мероприятий были вынуждены отменять или переносить концерты и гастроли, но зато сейчас больше времени уделяют общению с поклонниками в соцсетях.

К примеру, Ани Лорак делится с фолловерами моментами, проведёнными дома, показывает, с помощью каких процедур сохраняет молодость и привлекательность. На одном из недавних фото певица запечатлена с гидрогелевой маской на лице, оставляющей открытыми глаза и губы. Именно вид последних немало испугал фанатов Лорак. Некоторые уверены, что она прибегла к «уколам красоты», другие же шутят о «неестественной пухлости» после укусов пчёл.

У Ани Лорак и раньше губы не были «тонкими и незаметными», однако сейчас поклонники певицы теряются в догадках, что послужило причиной визуального увеличения – специальные процедуры у косметолога или просто неправильно выбранный ракурс для снимка. Сама знаменитость изменения во внешности оставила пока без ответа.